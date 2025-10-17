Calciomercato Inter LIVE | Bisseck si gioca il futuro in nerazzurro spunta il retroscena sul colpo sfiorato con Retegui e il rinnovo di Pio
Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. 🔗 Leggi su Internews24.com
#Inter, questione rinnovi: addio ai calciatori in scadenza di contratto a giugno, stallo #Frattesi [@GuarroPas] #calciomercato https://calciomercato.com/liste/inter-questione-rinnovi-addio-ai-calciatori-in-scadenza-2026-stallo-frattesi/blt60d3beadfabae4cc… - X Vai su X
Bomba Calciomercato! Neymar è stato offerto all’Inter e al Napoli in estate. La rivelazione di Fabrizio Romano. #Neymar #Inter #Calciomercato #Romano - facebook.com Vai su Facebook
Calciomercato Inter: c’è questo club di Bundesliga sulle tracce di Bisseck - Il futuro del difensore tedesco è quanto mai incerto Il futuro di Yann Bisseck all’Inter sembra farsi sempre più incerto. Come scrive calcionews24.com
Calciomercato Inter News/ Bisseck al centro di uno scambio con il Crystal Palace, Zielinski pronto a partire - Il calciomercato Inter tratta la possibile cessione di Yann Bisseck in Inghilterra. Lo riporta ilsussidiario.net
Inter, Bisseck via a gennaio? Un’offerta può arrivare dalla Premier. In caso di cessione… - Il difensore cerca maggiore spazio, non vuole perdere il treno che porta al Mondiale. Riporta msn.com