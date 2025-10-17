Calciomercato Inter la rivelazione su Bisseck | Accetterebbe solo club come Real o Barcellona

. Il centrale nerazzurro ha pretese alte Il futuro di Yann Bisseck è diventato uno dei temi caldi del mercato in casa Inter. Il difensore tedesco, in cerca di maggiore continuità e spazio in vista del Mondiale, ha attirato l’attenzione di diversi club. Dopo l’interesse . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

