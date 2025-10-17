Calciomercato Inter | il Manchester United ripensa a Dimarco La contromossa di Marotta

Calcionews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

per blindare l’esterno nerazzurro classe 1997 Dopo un finale di stagione in ombra, Federico Dimarco si è ripreso la scena, tornando a essere uno dei pilastri dell’Inter di Cristian Chivu. Il suo avvio di campionato è stato a dir poco folgorante, il migliore della sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato inter il manchester united ripensa a dimarco la contromossa di marotta

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter: il Manchester United ripensa a Dimarco. La contromossa di Marotta

News recenti che potrebbero piacerti

calciomercato inter manchester unitedCalciomercato Inter: il Manchester United ripensa a Dimarco. La contromossa di Marotta - La contromossa di Marotta per blindare l’esterno nerazzurro classe 1997 Dopo un finale di stagione in ombra, Federico Dimarco si è ripreso ... Riporta calcionews24.com

calciomercato inter manchester unitedInter, lo United piomba ancora su Dimarco: ma lui e il club hanno altri piani - Il classe '97 è stato protagonista di ottime prestazioni, collezionando due gol e tre assist nelle otto partite giocate tra ... Si legge su msn.com

calciomercato inter manchester unitedNapoli, occhi su Mainoo: il centrocampista vuole lasciare lo United - Il Napoli segue con attenzione Kobbie Mainoo: il talento del Manchester United vuole più spazio in vista del Mondiale 2026. Riporta europacalcio.it

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Inter Manchester United