Calciomercato Inter | il Manchester United ripensa a Dimarco La contromossa di Marotta

per blindare l’esterno nerazzurro classe 1997 Dopo un finale di stagione in ombra, Federico Dimarco si è ripreso la scena, tornando a essere uno dei pilastri dell’Inter di Cristian Chivu. Il suo avvio di campionato è stato a dir poco folgorante, il migliore della sua . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter: il Manchester United ripensa a Dimarco. La contromossa di Marotta

