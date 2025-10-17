Calciomercato Inter i piani di Ausilio per la prossima estate | si ragiona su questi due profili! La rivelazione di Romano su Hojlund e non solo

Inter News 24 Calciomercato Inter, i piani di Ausilio per la prossima estate: si ragiona su questi due profili! La rivelazione di Fabrizio Romano. Confermato il suo impegno con l’Inter nonostante le sirene arabe, il direttore sportivo Piero Ausilio ha già chiari i piani per il futuro mercato nerazzurro. Secondo l’esperto Fabrizio Romano, la priorità è programmare il riscatto del difensore svizzero Manuel Akanji, diventato un pilastro della squadra. Parallelamente, la dirigenza meneghina è alla ricerca di un altro centrale, con diversi profili monitorati, e ragiona anche sul futuro della porta. 🔗 Leggi su Internews24.com

