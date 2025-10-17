Calciomercato Inter Ausilio | Neymar? Ecco la verità

Ilnerazzurro.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Calciomercato Inter. Nei giorni scorsi Fabrizio Romano sul suo canale Youtube ha svelato un retroscena su Neymar che sarebbe stato proposto dai suoi agenti in Italia, o almeno gli agenti avrebbero cercato di sondare il terreno di un interessamento al brasiliano il cui contratto è in scadenza il 31 dicembre. Tra le squadre contattate ci sarebbero state Inter e Napoli. Questo è bastato a far crescere l’entusiasmo dei tifosi sopratutto sui social che sognavano un colpo a zero a gennaio. Calciomercato Inter, Ausilio: “Neymar è una caz*ata”. A svelare la verità dei fatti e a spegnere l’entusiasmo ci ha pensato il ds nerazzurro Piero Ausilio intervistato da Ivan Zazzaroni sul Corriere dello Sport. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

