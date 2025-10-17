Calciomercatocom – Barcellona screzi tra Flick e la società per colpa di Lamine Yamal | cosa è successo

2025-10-17 10:02:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Andrea Distaso 17 ott 2025, 12:02 Ultimi aggiornamenti: 17 ott 2025, 12:02 Un ritardo nei giorni precedenti alla sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain ha fatto scoppiare un caso nello spogliatoio blaugrana Non è un momento semplice per Lamine Yamal e per il Barcellona. L ’ultima sosta riservata agli impegni delle nazionali ha lasciato in eredità parecchi grattacapi per l’allenatore Hansi Flick, che già prima della partenza di molti dei suoi migliori calciatori per ogni angolo del mondo ha ricevuto la notizia del secondo stop da inizio stagione di Lamine Yamal (l’asso classe 2007, sofferente alla zona pubica, spera di recuperare in tempo utile per la sfida contro il Real Madrid del 26 ottobre), poi ha perso per infortunio negli ultimi giorni Robert Lewandowski, Dani Olmo e Ferran Torres (che vanno ad aggiungersi alle defezioni di Joan Garcia, Gavi e Fermin Lopez). 🔗 Leggi su Justcalcio.com