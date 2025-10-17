Calcio serie C Riccardi esce dal tunnel Il Grifo lo aspetta

Il prossimo mese sarà decisivo per le speranze di tirarsi fuori dalle sabbie mobili, ma il Perugia potrà affrontarlo con un elemento che tanto è mancato in questo periodo nero.Si sta allenando da tre giorni con il gruppo, ma a partire da oggi non ci sono più dubbi: Davide Riccardi ha superato gli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

