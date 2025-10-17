Calcio Nella Coppa Provinciale di Terza Categoria Il Fosdinovo vola in semifinale Eliminata la Palleronese
Palleronese 1 Icf fosdinovo 3 PALLERONESE: Chiesa, Gabrielli (83’ Massour), Antoni, Moscatelli, Sartorio, Gaspari, Conti (69’ Sartini), Tavolaccini, Lombardi, Agrida (74’ Popa), Pigerini. A disp.: Bacchi, Maccione, Ture, Agolli. All.: Ebano. ICF FOSDINOVO: De Nardi, Ravenna Nicolò, Franceschini, Soldati (53’ Bertolini), Del Punta (19’ Rossi), Mazzolini, Biggi (53’ Cannea), Giuliani (74’ Ravenna Filippo), Orlandi, Canalini, Pasqualetti (81’ Costa Davide). A disp.: Ambrosi, Crocetti, Morotti. All.: Costa. Arbitro: Bragazzi di Carrara. Marcatori: 38’ Soldati, 53’ Lombardi, 59’ rig. e 69’ rig. Canalini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
