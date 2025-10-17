Calcio Napoli Conte | Buongiorno e Politano recuperati Baroni? La nostra bestia nera

2anews.it | 17 ott 2025

Il tecnico del Calcio Napoli presenta la sfida col Torino: “Abbiamo sette gare in 22 giorni, serviranno rotazioni. McTominay ora è considerato un top player” Antonio Conte fa il punto alla vigilia della trasferta di campionato sul campo del Torino. Buone notizie dall’infermeria del Calcio Napoli: “Anzitutto abbiamo ritrovato i nazionali, anche se molti hanno . 🔗 Leggi su 2anews.it

