Terminata un’altra delle finestre dedicate alle Nazionali di calcio. Qualificazioni ai Mondiali che si apprestano alla conclusione, tantissime le partite giocate, ovviamente si è andato ad aggiornare anche il ranking FIFA. L’ Italia, con i successi su Estonia ed Israele, recupera una posizione passando dalla decima alla nona, con la Croazia che ne perde due lasciando spazio agli azzurri e alla Germania. Davanti guida la Spagna, mentre l’Argentina campione del mondo in carica riesce a scavalcare la Francia in seconda piazza. Il Brasile, sconfitto in amichevole dal Giappone, perde una posizione e passa settimo, con i Paesi Bassi ad approfittarne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio: l’Italia recupera una posizione nel ranking Fifa. La classifica aggiornata