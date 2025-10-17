Calcio in tv | dove vedere Torino-Napoli

Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli di Antonio Conte tornerà in campo a Torino alla ripresa del campionato sabato 18 ottobre contro i granata dell'ex di turno Marco Baroni.Il calcio d'inizio è fissato per le ore 18.00. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su Dazn. La telecronaca. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altri contenuti sullo stesso argomento

Al via la 4^ edizione milanese del master dell’Universita del Calcio. Orgoglioso di vedere ragazzi e ragazze coltivare i loro sogni e lavorare sul proprio futuro! ? - facebook.com Vai su Facebook

Sul nostro sito è possibile vedere tutti i nostri canali in streaming: vai su https://mediapason.it e seleziona la diretta che vuoi guardare! Dove vuoi, quando vuoi - X Vai su X

Calcio in tv: dove vedere Torino-Napoli - Dopo la sosta per le nazionali, il Napoli di Antonio Conte tornerà in campo a Torino alla ripresa del campionato sabato 18 ottobre contro i granata dell'ex di turno Marco Baroni. Secondo napolitoday.it

Parma-Torino: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - I granata di Marco Baroni fanno visita ai ducali di Carlos Cuesta al Tardini nel posticipo della quinta giornata di campionato ... Segnala tuttosport.com

Lazio-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari - La partita tra Lazio e Torino della 6^ giornata di Serie A si gioca sabato 4 ottobre alle 15 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ... Come scrive sport.sky.it