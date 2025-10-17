Calcio femminile le ‘ribelli’ Hermoso e Mapi di nuovo convocate dalla Spagna
. Entrambe sono state reintegrate dalla neo ct Sonia Bermudez Una nuova era si apre per la Spagna Femminile sotto la guida della nuova Commissaria Tecnica Sonia Bermudez. E l’inizio di questo nuovo corso è segnato da due ritorni tanto attesi quanto significativi: quelli di Mapi Leon e Jenni Hermoso, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
