Calcio femminile esplode la polemica arbitrale dopo Bayern-Juventus Women | cosa è successo

Calcionews24.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

durante il match di Women’s Champions League Finisce nel modo più amaro per la Juventus Women, che esce sconfitta per 2-1 dal campo del Bayern Monaco. A decidere la sfida del secondo turno di Women’s Champions League è un gol al 95? di Lea Schüller, un episodio che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calcio femminile esplode la polemica arbitrale dopo bayern juventus women cosa 232 successo

© Calcionews24.com - Calcio femminile, esplode la polemica arbitrale dopo Bayern-Juventus Women: cosa è successo

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio femminile esplode polemicaJuventus Women, esplode la polemica arbitrale: cosa è successo - La sfida tra Bayern Monaco e Juventus Women di Champions League è stata decisa da un episodio arbitrale dubbio. Da ilbianconero.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Esplode Polemica