Calcio Coppa Promozione | Faro Gaggio e Petroniano sorridono Tre derby decisi solo dai rigori Il Bentivoglio batte il Granamica
Gol e spettacolo nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia Promozione che sono andati in scena mercoledì sera. Per quanto riguarda il girone C – il raggruppamento in cui sono state inserite le otto formazioni bolognesi che militano in questa categoria – il calendario ha previsto quattro derby e, di questi, ben tre si sono decisi alla lotteria dei calci di rigore. Il Faro Gaggio ha avuto la meglio del Valsetta Lagaro dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi a reti bianche, il Bentivoglio si è dimostrato più freddo del Granamica dopo che al 90' era terminata 1-1 mentre il Petroniano è passato sul campo dell'Msp dopo il 2-2 dei tempi regolamentari.
