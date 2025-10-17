calcio a 5 fucecchio al top con vigor e atletico vincono entrambe le squadre

Piovono soddisfazione per la Fucecchio del calcio a 5, vittoriosa sia con la Vigor che con l’Atletico. Partiamo dai primi, che nel giro di quattro giorni hanno prima travolto a domicilio il Città di Massa nel campionato di C1 e poi battuto di misura sempre in trasferta anche il Futsal Sangiovannese nella terza ed ultima giornata della prima fase della Coppa Toscana di categoria. Successo, quest’ultimo, maturato non senza fatica dopo essere andati sul 3-0 grazie alla doppietta di Qevani e alla rete di Fejzaj. Nella ripresa infatti i padroni di casa rimontano fino al 3-3, ma nel finale ci pensa ancora Qevani a firmare il successo che certifica la qualificazione ai quarti da prima del girone della formazione di Perretta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

