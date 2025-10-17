Calciatori premiati per la sconfitta: De Laurentiis l’ha fatta grossa Rema contro il suo Napoli"> Aurelio De Laurentiis è indiscutibilmente uno dei patron più vincenti, ma il suo carattere è stato spesso un freno. Aurelio De Laurentiis è una delle figure più particolari e controverse del calcio italiano. Produttore cinematografico di successo e presidente del Napoli dal 2004, ha sempre mostrato un carattere diretto, deciso e spesso sopra le righe. La sua comunicazione non conosce filtri: dichiarazioni pungenti, battute ironiche e prese di posizione nette sono diventate un tratto distintivo del suo modo di fare calcio. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Calciatori premiati per la sconfitta: De Laurentiis l’ha fatta grossa | Rema contro il suo Napoli