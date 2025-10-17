Cairo e De Laurentiis in due anni affari per 70 milioni Tuttosport

In vista della sfida di sabato pomeriggio tra il Napoli e il Torino, Tuttosport ha rimesso in ordine tutti i colpi di mercato che hanno visto protagonisti i due club e soprattuto i due presidenti. Si parte da Inacio Pià, approdato al Toro nel gennaio del 2010. “nel 2013 Omar El Kaddouri si è trasferito sotto la Mole in prestito biennale, Mirko Valdifiori a titolo definitivo nel 2016 mentre Nikola Maksimovic ha fatto il percorso inverso. Nel 2019 Cairo e De Laurentiis sono tornati a chiudere una trattativa: quella per il ritorno di Simone Verdi in granata”. Poi 5 anni di stop. e dall’estate del 2024 Cairo e De Laurentiis hanno cominciato a prenderci gusto. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cairo e De Laurentiis, in due anni affari per 70 milioni (Tuttosport)

Argomenti simili trattati di recente

Per Ngonge Cairo potrebbe chiedere a De Laurentiis uno sconto per il riscatto, che è di 16 milioni (Tuttosport) L'esterno belga sta disputando delle buone prestazioni. Anche per Elmas il presidente granata voleva lo sconto dal Lipsia, poi il macedone è finito p - facebook.com Vai su Facebook

Torino, Cairo e De Laurentis negli anni: dalle telefonate alle lunghe trattative Il lungo rapporto tra il presidente del #Torino e quello del #Napoli, tra convergenze e dissidi #TorinoFC #Torino #ToroNews - X Vai su X

Cairo-De Laurentiis, due anni da amici: affari per 70 milioni… - Fino all’estate del 2024 le trattative tra i due presidenti erano state sporadiche. Scrive tuttosport.com

Da Vanja a Ngonge e Simeone: Cairo-De Laurentiis, un’estate di telefonate e affari - Mai come nell'ultima sessione di mercato i presidenti di Torino e Napoli hanno portato a termine tante trattative ... Scrive toro.it

Torino, Cairo e De Laurentiis negli anni: dalle telefonate alle lunghe trattative - Storia vuole che lo abbiano fatto al termine di lunghe e complesse trattative, almeno nella maggioranza de ... Secondo msn.com