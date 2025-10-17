Cagliari Pisacane in conferenza | Bologna? Non dobbiamo andare dietro al loro ritmo dobbiamo dettarlo noi! La sosta ha portato buone notizie | ecco quali…

Cagliari, il tecnico dei sardi Pisacane ha parlato in conferenza: «La sosta ha portato buone notizie: ecco quali.». Le dichiarazioni Fabio Pisacane ha presentato oggi la sfida valida per l’8ª giornata di Serie A 2025-2026. L’allenatore del Cagliari è intervenuto in conferenza stampa per introdurre il match dell’Unipol Domus contro il Bologna guidato da Vincenzo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

cagliari pisacane conferenza bolognaConferenza stampa Pisacane: «Bologna squadra con idee ed intensità! Luperto sarà della gara, su Borrelli e Mina…» - Conferenza stampa Pisacane: l’allenatore del Cagliari interviene oggi in vista della partita dell’Unipol Domus contro il Bologna di Vincenzo Italiano Fabio Pisacane oggi presenta l’incontro valido per ... cagliarinews24.com scrive

cagliari pisacane conferenza bolognaCagliari-Bologna, Pisacane: “Avversario tra prima e seconda fascia, stupito da Orsolini. Kilicsoy ed Esposito…” - A due giorni dalla sfida tutta rossoblù tra Cagliari e Bologna, mister Fabio Pisacane ne ha parlato in conferenza stampa. Lo riporta europacalcio.it

cagliari pisacane conferenza bolognaVerso Cagliari-Bologna: alle 12.30 la conferenza stampa di Pisacane - Bologna, e come di consueto Fabio Pisacane affronterà oggi in conferenza stampa, quelli che saranno i temi della gara in programma domani alla Unipol Domus. Scrive calciocasteddu.it

