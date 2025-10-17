Cagliari-Bologna domenica 19 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

Infobetting.com | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’Unipol Domus va in scena la gara tra Cagliari e Bologna per l’ottavo turno di Serie A, che può lanciare una delle due squadre nelle zone interessanti della classifica. Sta stupendo il Cagliari in questo inizio di stagione sia per risultati che per prestazioni. La formazione di mister Fabio Pisacane è apparsa da subito molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

cagliari bologna domenica 19 ottobre 2025 ore 15 00 formazioni ufficiali quote pronostici

© Infobetting.com - Cagliari-Bologna (domenica 19 ottobre 2025 ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici

News recenti che potrebbero piacerti

Cagliari-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale - Bologna di domenica 19 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Scrive calciomagazine.net

cagliari bologna domenica 19Quando si gioca Cagliari - Bologna? - Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it

cagliari bologna domenica 19Diretta Cagliari Bologna/ Streaming video tv: Italiano rischia in Sardegna! (Serie A, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Cagliari Bologna streaming video tv: i felsinei rischiano qualcosa alla Unipol Domus, gli isolani infatti non stanno facendo malissimo. Si legge su ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Cagliari Bologna Domenica 19