Cagliari-Bologna domenica 19 ottobre 2025 ore 15 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici
All’Unipol Domus va in scena la gara tra Cagliari e Bologna per l’ottavo turno di Serie A, che può lanciare una delle due squadre nelle zone interessanti della classifica. Sta stupendo il Cagliari in questo inizio di stagione sia per risultati che per prestazioni. La formazione di mister Fabio Pisacane è apparsa da subito molto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
News recenti che potrebbero piacerti
Cagliari-Bologna, le probabili formazioni: Esposito e Borrelli in attacco - X Vai su X
Domani alla Domus Cagliari-Bologna. Calcio d'inizio alle 15:00. Orsolini e Cambiaghi sono due tra i migliori esterni del campionato, ma Pisacane dovrebbe recuperare Mina, Zappa e Gaetano. - facebook.com Vai su Facebook
Cagliari-Bologna: diretta live e risultato in tempo reale - Bologna di domenica 19 ottobre 2025: formazioni e tabellino. Scrive calciomagazine.net
Quando si gioca Cagliari - Bologna? - Bologna: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Segnala sport.virgilio.it
Diretta Cagliari Bologna/ Streaming video tv: Italiano rischia in Sardegna! (Serie A, oggi 19 ottobre 2025) - Diretta Cagliari Bologna streaming video tv: i felsinei rischiano qualcosa alla Unipol Domus, gli isolani infatti non stanno facendo malissimo. Si legge su ilsussidiario.net