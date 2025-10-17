Caffè del Teatro di Carpi due offerte per la nuova gestione

Modenatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono due le offerte arrivate in risposta al nuovo bando aperto dal Comune di Carpi per affidare la gestione del Caffè del Teatro, dopo che il precedente tentativo era andato deserto. Le proposte sono state presentate da V Studio Srl e da BlackupItaly Srl con Ital Sourcing Srl e altri soci privati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

