Cade sull’asfalto motociclista grave al Santa Corona

17 ott 2025

L’uomo, 70 anni, avrebbe perso il controllo del mezzo mentre stava percorrendo corso Regina Margherita, a Ospedaletti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

