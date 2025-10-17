Cade e batte violentemente la testa Cinquantenne portata nella sala emergenze di Torrette

ANCONA – Attorno alle 16 di oggi pomeriggio, venerdì 17 ottobre, una donna di 50 anni è caduta lungo via Carducci, angolo via Matteotti, battendo con violenza il capo. "Leggi le notizie di AnconaToday su WhatsApp: iscriviti al canale" La ferita è stata immediatamente portata in sala emergenza. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

