Cade dall' impalcatura mentre imbianca muore 53enne
Ancora un infortunio mortale sul lavoro. Nel pomeriggio del 17 ottobre un 53enne italiano ha perso la vita in un capannone nella zona industriale di Borgonovo in località Cà Verde. L'uomo si sarebbe trovato su una impalcatura per imbiancare quando, per cause al vaglio, è caduto a terra dopo un. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Bimbo di 10 mesi cade dalla tenda sul tetto del furgone - facebook.com Vai su Facebook
Cade dall’auto in corsa per un video social: è in condizioni gravissime - X Vai su X
Cade dall'impalcatura di un cantiere a Borgagne, grave un 57enne - Un operaio di 57 anni è stato ricoverato in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce dopo essere caduto da un 'impalcatura mentre lavorava all'interno di un cantiere edile a Borgagne, frazione di ... Lo riporta rainews.it
Cade da un muro di 3 metri mentre lavora, grave un operaio di 66 anni nel Napoletano - L’incidente sul lavoro si è verificato a Cicciano, nella provincia di Napoli, nel pomeriggio di ieri. Riporta fanpage.it
Castellammare - Cade da un'impalcatura, grave operaio di 62 anni - L'uomo, originario di Lettere, è precipitato da quattro metri mentre lavorava in una villa privata. Segnala stabiachannel.it