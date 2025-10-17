Cade dal tetto di un capannone a Mugnano morto operaio di 63 anni

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 63enne è morto questo pomeriggio dopo un incidente sul lavoro a Mugnano (Napoli): sarebbe caduto dal tetto di un capannone. Indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

