Cade dal tetto di un capannone a Mugnano morto operaio di 63 anni
Un 63enne è morto questo pomeriggio dopo un incidente sul lavoro a Mugnano (Napoli): sarebbe caduto dal tetto di un capannone. Indaga la Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
