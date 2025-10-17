Cade da un muro di 3 metri mentre lavora grave un operaio di 66 anni nel Napoletano

L'incidente sul lavoro si è verificato a Cicciano, nella provincia di Napoli, nel pomeriggio di ieri. L'operaio è ricoverato in ospedale in prognosi riservata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

