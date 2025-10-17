Caddy e risciò il centro respira Ma i nuovi itinerari restano deserti
Il debutto del divieto per i caddy elettrici nel centro storico comincia senza rumore, quasi in sordina. Le piazze che fino a pochi giorni fa erano punteggiate di piccoli mezzi bianchi, parcheggiati in fila o in lento movimento tra i turisti, oggi sono libere. Piazza Pitti, il Duomo, Signoria, Repubblica, Santa Croce: la cartolina è la stessa ovunque. Nessuna golf car, nessun risciò, solo pedoni e qualche bic. Una quiete che per mesi era sembrata impossibile. Chi si aspettava di trovarli riversati sui viali, a intasare la circolazione già complicata del pomeriggio, ha dovuto ricredersi. Anche là, dove il traffico scorre lento tra semafori e attraversamenti, i caddy non si vedono. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Firenze, via al Regolamento per caddy, golf car e risciò. Funaro: 'Nostra priorità la tutela del centro storico' https://055firenze.it/art/237104/Firenze-via-al-Regolamento-per-caddy-golf-car-risci-Funaro-Nostra-priorit-la-tutela-del-centro-storico… - X Vai su X
Dal 15 ottobre i caddy saranno vietati nell’area Unesco di Firenze. E Palazzo Vecchio ha pubblicato il bando per il rilascio di 24 nulla osta per le navette, come previsto dal regolamento Unesco, che potranno circolare solo su due itinerari prestabiliti, con un m - facebook.com Vai su Facebook