Il debutto del divieto per i caddy elettrici nel centro storico comincia senza rumore, quasi in sordina. Le piazze che fino a pochi giorni fa erano punteggiate di piccoli mezzi bianchi, parcheggiati in fila o in lento movimento tra i turisti, oggi sono libere. Piazza Pitti, il Duomo, Signoria, Repubblica, Santa Croce: la cartolina è la stessa ovunque. Nessuna golf car, nessun risciò, solo pedoni e qualche bic. Una quiete che per mesi era sembrata impossibile. Chi si aspettava di trovarli riversati sui viali, a intasare la circolazione già complicata del pomeriggio, ha dovuto ricredersi. Anche là, dove il traffico scorre lento tra semafori e attraversamenti, i caddy non si vedono. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caddy e risciò, il centro respira. Ma i nuovi itinerari restano deserti