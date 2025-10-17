cadavere nel bosco giallo sul monte barro

Un cadavere in un bosco dello spaccio. Non si sa chi sia, come sia morto, da quando, né perché. Si sospetta solo che c’entri la droga. Il macabro e ancora misterioso rinvenimento risale a ieri mattina, nel boschi tra Civate a Valmadrera, sul Monte Barro, a ridosso della ex Statale 36 e alle spalle della stazione ferroviaria, lungo la linea besanina Milano – Lecco via Molteno, una "terra di nessuno", popolata da disperati che spacciano droga o che la comprano. Per recuperare il corpo sono dovuti intervenire i vigili del fuoco del Saf specializzati in interventi in ambienti speleo-alpino fluviali e i Draghi lombardi del 115 in elicottero, perché in una zona scoscesa e difficilmente raggiungibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

