Caciù e minestrone entrano a far parte dei prodotti DeCo
Un importante traguardo per la valorizzazione delle tradizioni gastronomiche locali è stato raggiunto nei giorni scorsi dal Comune di Montappone. Infatti, la Commissione comunale per le De.Co (Denominazioni Comunali), si è riunita per deliberare in merito alla richiesta avanzata dall’associazione San Giorgio di Montappone. L’iniziativa, portata avanti con determinazione dall’associazione culturale, ha ottenuto pieno riconoscimento da parte della Commissione, che ha conferito ufficialmente la De.Co a due prodotti gastronomici tipici di Montappone, simbolo dell’identità e della memoria culinaria del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
