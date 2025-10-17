Cacciati fuori Caos nella Famiglia reale la mossa di William e Kate | interviene re Carlo

Caffeinamagazine.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non c’è mai pace per la famiglia reale britannica. A pochi mesi dalle preoccupazioni per la salute di Re Carlo e per l’assenza prolungata di Kate, sulla Corona si prepara a scatenarsi una nuova tempesta. Una bufera che, a differenza delle precedenti, rischia di lasciare danni duraturi. Ancora una volta il passato torna a bussare alle porte di Buckingham Palace, riportando alla luce ombre e scandali che la monarchia sperava di aver sepolto. E nel mirino finisce di nuovo il principe Andrea, fratello del re, travolto dal caso Epstein. Buckingham Palace si prepara infatti alla tempesta che la biografia postuma di Virginia Giuffre, “Nobody’s Girl”, potrebbe generare. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Caos in Nepal, famiglia di Parma sopravvive a rogo hotel - Erano in Nepal per una missione solidale, si sono ritrovati nel mezzo della rivolta antigovernativa che ha messo a ferro e fuoco Kathmandu. Si legge su ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Cacciati Fuori Caos Famiglia