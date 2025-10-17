Caccia russo abbattuto per errore dalle forze di Mosca tentavano di intercettare droni ucraini in Crimea

Le forze russe hanno abbattuto per errore uno dei loro cacciabombardieri durante la notte mentre tentavano di intercettare dei droni ucraini in Crimea. Lo hanno dichiarato. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

caccia russo abbattuto erroreCaccia russo abbattuto per errore dalle forze di Mosca, tentavano di intercettare droni ucraini in Crimea - Le forze russe hanno abbattuto per errore uno dei loro cacciabombardieri durante la notte mentre tentavano di intercettare dei droni ... Secondo msn.com

caccia russo abbattuto erroreCaccia russo Su-30SM abbattuto per errore in Crimea, secondo fonti ucraine - L’aereo russo sarebbe stato abbattuto da fuoco amico durante un’operazione contro droni ucraini, secondo autorità e fonti indipendenti. Da msn.com

caccia russo abbattuto erroreLa Russia ha ammesso di avere abbattuto l’aereo di linea azero precipitato nel 2024 - Giovedì il presidente russo Vladimir Putin ha ammesso per la prima volta che fu la Russia ad abbattere l’aereo della Azerbaijan Airlines che si schiantò il 25 dicembre del 2024 vicino alla città di Ak ... Segnala ilpost.it

