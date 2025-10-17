Busta paga di dicembre più bassa a causa del conguaglio Irpef | di cosa si tratta

Siamo abituati a parlare dei rimborsi che scaturiscono dal Modello 730, ma è importante soffermarsi anche sul conguaglio Irpef che il datore di lavoro effettua direttamente sulla busta paga. Serve per allineare l’ammontare delle ritenute effettuate nel corso dell’anno con quello delle imposte che il dipendente avrebbe dovuto realmente versare alla luce della sua reale situazione reddituale. Prima di proseguire ricordiamo che i lavoratori dipendenti che presentano il Modello 730 riescono a usufruire di due importanti vantaggi: il rimborso di eventuali crediti fiscali direttamente in busta paga;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Busta paga di dicembre più bassa a causa del conguaglio Irpef: di cosa si tratta

