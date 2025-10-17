Buscemi contestata alla sinagoga di Milano | La critica di Netanyahu non è antisemitismo

Contestata Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, nel corso dell’incontro in Sinagoga a Milano per la commemorazione del 7 ottobre. Buscemi aveva accennato alle vittime palestinesi vittime di Hamas “ma anche dell’efferata azione del governo israeliano di Netanyahu”. A quel punto sono arrivati dei fischi dalla platea. Buscemi ha chiesto di poter finire . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Buscemi contestata alla sinagoga di Milano: “La critica di Netanyahu non è antisemitismo”

News recenti che potrebbero piacerti

Buscemi contestata in sinagoga a Milano: "Lasciatemi finire" - Contestata Elena Buscemi, presidente del Consiglio comunale di Milano, nel corso dell'incontro in Sinagoga a Milano per la commemorazione del 7 ottobre. Segnala adnkronos.com

Critica Netanyahu in sinagoga, fischi per Elena Buscemi - È stata fischiata in sinagoga a Milano per la commemorazione del 7 ottobre Elena Buscemi, presidente del consiglio comunale. Riporta milanotoday.it

La presidente del consiglio comunale di Milano Buscemi cita la crisi umanitaria a Gaza e critica Netanyahu: contestata in Sinagoga - È questa la frase pronunciata dalla presidente del consiglio comunale Elena Buscemi che ha scatenato la contestazione all'interno dell ... Lo riporta msn.com