Buone notizie per chi lavora nell' Asl Fg | arrivano i buoni pasto di oltre 7 milioni il valore dell' accordo

Foggiatoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, 16 ottobre, la Asl Foggia ha aderito all’accordo quadro gestito dalla centrale di committenza Consip denominato ‘Buoni Pasto 11’. L'Area Gestione del Patrimonio ha concluso le procedure di acquisto mediante la stipula e l’emissione dell’ordinativo al fornitore. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

