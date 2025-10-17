Buon Pastore la svolta Via al piano attuativo L’ex chiesa panottica diventa polo culturale

Dopo anni di attesa e dibattiti, l’ex Buon Pastore di via Cavallotti si prepara a una nuova vita. La giunta comunale di Monza ha approvato il Piano attuativo che darà il via alla riqualificazione di una delle aree più significative e più controverse della città. Un intervento che promette di restituire alla collettività un grande parco urbano, nuovi spazi culturali e una rinnovata identità per un luogo a lungo abbandonato. L’area interessata copre circa 28.400 metri quadrati. Più di 11mila saranno destinati a verde pubblico: un parco con percorsi pedonali, zone di sosta, aree gioco e spazi per famiglie, concepito come nuovo polmone verde a pochi passi dal centro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

