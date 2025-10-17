Buon compleanno Samuele Sul palco quaranta musicisti

17 ott 2025

Buon compleanno Sam. Sarà la musica, la sua passione, la protagonista di una serata che vedrà sul palco oltre 40 artisti che daranno vita a 16 jam session. Sarà un grande abbraccio a Samuele Gambarini, il musicista riminese scomparso lo scorso 31 agosto in modo improvviso. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto, e la musica nella sera del 20 ottobre al Teatro degli Atti vuole provare a lenire il vuoto che ha lasciato. "In occasione del 53esimo compleanno di Sam – racconta Alessandro Scala, direttore artistico della serata – insieme alla sua famiglia abbiamo deciso di organizzare una serata in musica per ricordarlo nel modo che più gli apparteneva: attraverso le note. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

