Buon compleanno Eminem | Mockingbird la toccante ninna nanna di Marshall Mathers per le figlie Hailie e Alaina

Oggi, 17 ottobre 2025, Marshall Bruce Mathers III, in arte Eminem, spegne cinquantatré candeline. Da quasi trenta, una barra alla volta, continua ad essere uno dei rapper più influenti e creativi del panorama musicale internazionale, oltre a essere uno degli artisti che hanno rivoluzionato per sempre il genere e la sua percezione da parte del grande pubblico. Nonostante nel tempo si siano decisamente smussati, i testi delle sue canzoni sono sempre stati estremamente diretti, talvolta al limite dell'offensivo. Tra critiche sociali e attacchi ben mirati a colleghi e antagonisti vari, c'è tuttavia una canzone che si distingue da tutte le altre, per tematiche e intenti.

