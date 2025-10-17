Buon compleanno Eminem Gianni de Magistris Fabri Fibra…
Buon compleanno Eminem, Gianni de Magistris, Daniela Poggi, Fabri Fibra, Edoardo Patriarca, Giancarlo Padovan, Dario Parrini, Daniele Pesco, André Villas-Boas, Giovanni Marchese, Ivan Catalano, Anna Ascani, Federico Colbertaldo, Giulia Ambrosetti, Kimi Raikkonen.. Oggi 17 ottobre compiono gli anni: Gianni de Magistris, giornalista; Gabriella Folliero, ex cestista; Franco Vittoni, ex calciatore; Franco Rivara, ex calciatore; Paolo Armaroli, politico, politologo; Pierluigi Ciocca, banchiere; Francesco Barbalace, politico; Maria Amata Garito, docente, saggista. Compleanno anche di: Faliero Rosati, sceneggiatore, regista; Sergio Sabattini, politico; Antonio Salutini, ex ciclista, dirigente; Roberto Stefanello, ex calciatore; Maria Luisa Magagnoli, giornalista, scrittrice, curatrice editoriale; Angelo Girardi, musicista, bassista, chitarrista; Tommaso Caputo, arcivescovo; Donata Gottardi, politica; Emilia Lodigiani, editrice; Marinella (Bulzamini), cantante; Silvano Mattesini, architetto, storico, scrittore; Fernando Cristobal Cordero, architetto, designer; Maurizio Giammarco, sassofonista, compositore. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
