Budapest al centro del gioco | Orbán punta al vertice Trump–Putin
Budapest si prepara a un appuntamento che ambisce a ridisegnare gli equilibri globali: l’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. In controluce, la traiettoria di Viktor Orbán, da giovane liberale a leader della cosiddetta “democrazia illiberale”, torna al centro di una scena internazionale che lo vede abile regista e protagonista. Una capitale scelta per trattare . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
