Buckingham Palace | il principe Andrea rinuncia ai titoli reali dopo un confronto con Re Carlo
Il Principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York e alle onorificenze reali dopo una discussione con Re Carlo. La decisione, presa per evitare ulteriori danni all’immagine della monarchia, segna il definitivo ritiro del principe dalla vita pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it
