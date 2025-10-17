Buckingham Palace | il principe Andrea rinuncia ai titoli reali dopo un confronto con Re Carlo

Fanpage.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Principe Andrea rinuncia al titolo di Duca di York e alle onorificenze reali dopo una discussione con Re Carlo. La decisione, presa per evitare ulteriori danni all’immagine della monarchia, segna il definitivo ritiro del principe dalla vita pubblica. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

buckingham palace principe andreaIl principe Andrea rinuncia al titolo - Dopo le nuove accuse contro di lui, il principe Andrea ha deciso di rinunciare al proprio titolo di duca di York. Riporta lettera43.it

buckingham palace principe andreaRegno Unito, il principe Andrea rinuncia al titolo - Il fratello di re Carlo III ha annunciato che, a causa degli sandali che l'hanno coinvolto (che lui respinge) rinuncerà al titolo reale ... Scrive msn.com

buckingham palace principe andreaIl principe Andrea rinuncia al suo titolo reale - La notizia viene data in una dichiarazione del principe Andrea diffusa da Buckingham Palace e si inserisce nel contesto ... Secondo ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Buckingham Palace Principe Andrea