Bucciantini avverte | L’Inter ha reso bella la sconfitta con la Juventus ecco per quale motivo!

Inter News 24 Bucciantini su Sky Sport ha commentato l’avvio di stagione dell’Inter e la svolta portata in casa nerazzurra da Chivu dopo la sconfitta contro la Juve. Marco Bucciantini, noto opinionista sportivo, è stato ospite di Sky Sport dove ha commentato l’ andamento della stagione dell’ Inter e la sua reazione dopo la sconfitta contro la Juventus. Secondo Bucciantini, i nerazzurri hanno dimostrato un buon approccio alla partita, anche se non sono riusciti a capitalizzare pienamente le occasioni. SFIDA CON LA JUVENTUS – «L’Inter ha reso bella la sconfitta con la Juventus. Aveva messo in campo dei contenuti, anche senza creare troppe occasioni». 🔗 Leggi su Internews24.com

