Btp Valore torna il titolo di Stato per i piccoli risparmiatori | rendimenti fino al 4%

Quifinanza.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli investitori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le condizioni per la sesta emissione, in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025, salvo chiusura anticipata. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I rendimenti: cedole in crescita e premio finale. Il Btp Valore è un’obbligazione statale di 7 anni che promette una remunerazione crescente nel tempo, un premio fedeltà finale e la garanzia del capitale. È acquistabile senza commissioni direttamente dalla propria banca, in posta o via home banking. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

btp valore torna il titolo di stato per i piccoli risparmiatori rendimenti fino al 4

© Quifinanza.it - Btp Valore, torna il titolo di Stato per i piccoli risparmiatori: rendimenti fino al 4%

Approfondisci con queste news

btp valore torna titoloBtp Valore, torna il titolo che piace alle famiglie. Ma conviene davvero? Ecco quanto si può guadagnare - Il Tesoro lancia la sesta emissione dedicata ai piccoli risparmiatori: cedole trimestrali, premio fedeltà dello 0,8% e rendimento potenziale fino al 3,3% ... Lo riporta affaritaliani.it

btp valore torna titoloBTP Valore, oggi i tassi minimi garantiti. Le previsioni, tutti i dettagli - I dettagli del nuovo BTP Valore, il Titolo di Stato creato dal governo Meloni. Si legge su money.it

btp valore torna titoloBTp Valore, ecco le cedole: rendimento medio al 3,22% - Il Tesoro comunica i tassi minimi garantiti del titolo in offerta ai risparmiatori da lunedì 20 ottobre. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Btp Valore Torna Titolo