Btp Valore torna il titolo di Stato per i piccoli risparmiatori | rendimenti fino al 4%
Torna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli investitori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le condizioni per la sesta emissione, in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025, salvo chiusura anticipata. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I rendimenti: cedole in crescita e premio finale. Il Btp Valore è un’obbligazione statale di 7 anni che promette una remunerazione crescente nel tempo, un premio fedeltà finale e la garanzia del capitale. È acquistabile senza commissioni direttamente dalla propria banca, in posta o via home banking. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Approfondisci con queste news
Domenica 12 ottobre 2025 torna a Rieti la tanto attesa Camminata per la Vita, l’evento promosso da ALCLI Giorgio e Silvia, in collaborazione con ASL di Rieti, che ogni anno coinvolge centinaia di cittadini in un gesto semplice ma dal valore enorme: cammina - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Btp Valore: scadenza a 7 anni e premio finale allo 0,8%. Ecco quanto potrà rendere - X Vai su X
Btp Valore, torna il titolo che piace alle famiglie. Ma conviene davvero? Ecco quanto si può guadagnare - Il Tesoro lancia la sesta emissione dedicata ai piccoli risparmiatori: cedole trimestrali, premio fedeltà dello 0,8% e rendimento potenziale fino al 3,3% ... Lo riporta affaritaliani.it
BTP Valore, oggi i tassi minimi garantiti. Le previsioni, tutti i dettagli - I dettagli del nuovo BTP Valore, il Titolo di Stato creato dal governo Meloni. Si legge su money.it
BTp Valore, ecco le cedole: rendimento medio al 3,22% - Il Tesoro comunica i tassi minimi garantiti del titolo in offerta ai risparmiatori da lunedì 20 ottobre. msn.com scrive