Torna il Btp Valore, il titolo di Stato pensato esclusivamente per i piccoli investitori. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato le condizioni per la sesta emissione, in programma da lunedì 20 a venerdì 24 ottobre 2025, salvo chiusura anticipata. Ecco tutto quello che c’è da sapere. I rendimenti: cedole in crescita e premio finale. Il Btp Valore è un’obbligazione statale di 7 anni che promette una remunerazione crescente nel tempo, un premio fedeltà finale e la garanzia del capitale. È acquistabile senza commissioni direttamente dalla propria banca, in posta o via home banking. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Btp Valore, torna il titolo di Stato per i piccoli risparmiatori: rendimenti fino al 4%