Btp Valore ecco le cedole minime | rendimento medio al 3,26% con il premio fedeltà
Cedole crescenti per il nuovo Btp Valore. La sesta edizione dei titoli di Stato dedicati in esclusiva ai piccoli risparmiatori renderà il 2,6% nei primi tre anni, il 3,1% nei successivi due. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
