Nelle ultime ore, il ministero dell’Economia e delle Finanze (Mef) ha reso noti i tassi di interesse del Btp Valore 2025, il titolo che si potrà sottoscrivere da lunedì prossimo, 20 ottobre. Il collocamento del titolo è consigliato soprattutto ai piccoli risparmiatori che potranno verificare nel comunicato stampa numero 99 del 17 ottobre 2025 quali sono i tassi cedolari minimi garantiti per la sesta edizione del Buono del Tesoro poliennale. Btp Valore 2025 quanto conviene: ecco i tassi di interesse. Azioni Btp, Bot, Cct (Imagoeconomica). Nella mattinata di oggi il ministero dell’Economia ha comunicato i tassi di interesse minimi garantiti del Btp Valore in uscita lunedì prossimo e sottoscrivibile fino alle ore 13. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Btp Valore 2025, ecco quali sono i tassi di interesse e quanto conviene il rendimento

