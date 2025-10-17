Bruxelles Musetti si ferma ai quarti | passa Mpetshi Perricard



Lorenzo Musetti lascia Bruxelles ai quarti: la corsa dell’azzurro si arresta contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard, vittorioso in due set. Un epilogo rapido, deciso da pochi punti, che pesa ma non cancella le ambizioni di fine stagione. Un quarto di finale che scivola via in fretta Nel cuore della ING Arena, la sfida valida . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

bruxelles musetti si ferma ai quarti passa mpetshi perricard

