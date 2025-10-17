Brutto colpo per Lorenzo Musetti | non scavalca De Minaur ed ora possono avvicinarsi Auger-Aliassime e Rune

Oasport.it | 17 ott 2025

Lorenzo Musetti spreca una buona occasione per incamerare altri 50 punti in classifica e fallisce almeno per questa settimana l’operazione sorpasso su Alex de Minaur, confermandosi all’ottavo posto nella Race stagionale. Il numero 2 d’Italia è stato sconfitto per la prima volta in carriera (dopo aver sempre vinto nei quattro precedenti) dal big server Giovanni Mpetshi Perricard, vedendo sfumare l’ingresso tra i semifinalisti dell’ATP 250 di Bruxelles 2025. Musetti, accreditato della prima testa di serie, avrebbe comunque dovuto fare i conti in semifinale con un avversario molto ostico come il ceco Jiri Lehecka e non sarebbe stato semplice arrivare fino in fondo nel torneo belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

