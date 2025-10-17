Brunella Bruno Consiglio di Stato | L’AI nella giustizia rafforza la decisione umana

Nel suo intervento a Comolake 2025, la consigliera di Stato Brunella Bruno spiega come la giustizia amministrativa italiana stia introducendo l’intelligenza artificiale nel pieno rispetto del principio dell’uomo al centro. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

