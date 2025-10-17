Brugherio, 17 ottobre 2025 – Ha litigato coi vigili per una multa, si è ritrovato con una denuncia, anzi tre. Una delle quali per mancanza del permesso di soggiorno. Tutto comincia ieri, giovedì 16 ottobre, alle 10.35 circa, quando due agenti della polizia locale, mentre camminavamo in via Veneto sono stati avvicinati da un uomo di 60 anni che voleva spiegazioni per una multa che aveva appena preso. Le informazioni non gli sono bastate però, visto che non appena ricevute le delucidazioni richieste, l'uomo ha preso a inveire pesantemente nei confronti degli agenti, tanto che questi ultimi gli hanno chiesto generalità e documenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Brugherio: litiga con i vigili per una multa e rimedia una tripletta di denunce