Brugherio | litiga con i vigili per una multa e rimedia una tripletta di denunce

Ilgiorno.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brugherio, 17 ottobre 2025 – Ha litigato coi vigili per una multa, si è ritrovato con una denuncia, anzi tre. Una delle quali per mancanza del permesso di soggiorno. Tutto comincia ieri, giovedì 16 ottobre, alle 10.35 circa, quando due agenti della polizia locale, mentre camminavamo in via Veneto sono stati avvicinati da un uomo di 60 anni che voleva spiegazioni per una multa che aveva appena preso. Le informazioni non gli sono bastate però, visto che non appena ricevute le delucidazioni richieste, l'uomo ha preso a inveire pesantemente nei confronti degli agenti, tanto che questi ultimi gli hanno chiesto generalità e documenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

brugherio litiga con i vigili per una multa e rimedia una tripletta di denunce

© Ilgiorno.it - Brugherio: litiga con i vigili per una multa e rimedia una tripletta di denunce

Altri contenuti sullo stesso argomento

brugherio litiga vigili multaBrugherio: litiga con i vigili per una multa e rimedia una tripletta di denunce - Un albanese di 60 anni bloccato dopo gli insulti e un tentativo di fuga: dai controlli in comando emerge la mancanza di permesso di soggiorno che si aggiunge al rifiuto di fornire le generalità e alla ... Secondo ilgiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Brugherio Litiga Vigili Multa