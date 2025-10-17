Bruce Springsteen sarà ospite di Che tempo che fa con Jeremy Allen White

Bruce Springsteen è ospite in esclusiva a Che tempo che fa di Fabio Fazio insieme a Jeremy Allen White . La leggenda del rock Bruce Springsteen ospite in esclusiva a Che tempo che fa di Fabio Fazio insieme a Jeremy Allen White domenica 19 ottobre 2025 sul NOVE, e in streaming su discovery+, in occasione dell’uscita in sala di Springsteen: Liberami dal Nulla. Nel film diretto da Scott Cooper, il primo basato sulla vita del grande cantautore americano, distribuito dal 23 ottobre da The Walt Disney Company Italia e tratto dal libro Liberami dal nulla. Bruce Springsteen e Nebraska di Warren Zanes, Jeremy Allen White interpreta il Boss. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Bruce Springsteen sarà ospite di Che tempo che fa con Jeremy Allen White

