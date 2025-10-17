Brigitte Bardot ricoverata in ospedale per un intervento le sue condizioni preoccupano

Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all'ospedale privato Saint-Jean di Tolone, nel sud della Francia, non lontano dalla sua casa di Saint-Tropez. Secondo i giornali della regione, B.B., che ha 91 anni, ha gravi problemi di salute e ha subito "un'intervento chirurgico nel quadro di una grave malattia". L'attrice simbolo. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Brigitte Bardot ricoverata in ospedale per un intervento, le sue condizioni preoccupano

Leggi anche questi approfondimenti

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - facebook.com Vai su Facebook

Brigitte Bardot, in ospedale da settimane, è stata operata per una "grave malattia" - X Vai su X

Brigitte Bardot in ospedale da settimane: l’operazione e le condizioni di salute - Secondo quanto riportato dai media francesi, l'attrice è stata sottoposta a «un intervento chirurgico» per una «grave malattia», la cui natura non è stata rivelata ... iodonna.it scrive

Brigitte Bardot è stata operata d’urgenza “per una grave malattia”. Le condizioni restano “preoccupanti” - L'icona del cinema francese è ricoverata da diverse settimane. Da ilfattoquotidiano.it

Intervento chirurgico per Brigitte Bardot: per i media francesi si tratta di “una malattia grave” - L'attrice ha 91 anni e sarebbe ricoverata in ospedale da tre settimane. Si legge su cinemaserietv.it