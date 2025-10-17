Brigitte Bardot ricoverata | Francia preoccupata

Il 28 settembre scorso ha compiuto 91 anni

Brigitte Bardot all'ospedale da tre settimane: "Condizioni preoccupanti" - Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all’ospedale privato Saint- Si legge su gazzettadiparma.it

Brigitte Bardot operata per una grave malattia, condizioni «preoccupanti»: la celebre attrice è ricoverata da 3 settimane - Leggenda del cinema francese, poi diventata militante della causa animalista, Brigitte Bardot è ricoverata da 3 settimane all'ospedale ... Riporta msn.com

Brigitte Bardot operata a Tolone: è in condizioni preoccupanti, ricoverata da tre settimane - La notizia del ricovero dell'attrice ha scosso il mondo del cinema e i suoi numerosi fan: purtroppo è afflitta da una patologia grave ... Scrive fanpage.it